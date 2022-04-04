بنزرت: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في موفى الأسبوع المنقضي

سجلت الجهة الصحية ببنزرت نهاية الأسبوع المنقضي 9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من مجموع 131 عيّنة تحليل، وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو.

وأضافت بلانكو، في تصريح لـ”وات”، أن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس بلغ منذ بداية الجائحة في ولاية بنزرت 42 ألفا و446 إصابة، من بينها 41 ألفا و60 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1354 وفاة.

وقالت إن جميع مؤشرات الخطورة المتعلّقة بانتشار فيروس “كورونا” بالجهة قد شهدت تراجعا كبيرا خلال الـ14 يوما الأخيرة، حيث استقرت في حدود نسبة 7 بالمائة، علاوة على تراجع اعداد المرضى المقيمين بالفضاءات الاستشفائية ليبلغ 3 حالات فقط تقيم في أقسام ” كوفيد19″ المزوّدة بالاوكسيجين ببنزرت.

ومن جهة ثانية، دعت بلانكو جميع المواطنين إلى ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية من تباعد وغسل للايدي، وارتداء للكمامة الصحية، وغيرها من وسائل وظروف تعزيز الوقاية الفردية والجماعية من العدوى الفيروسية، علاوة على الاقبال على التطعيم سواء لمن تلقى جرعة وحيدة او لمن تلقى جرعتين.

يذكر ان عدد الأشخاص الذين استكملوا التطعيم المضاد للفيروس قد بلغ بولاية بنزرت حتى اليوم 340 ألفا و504 أشخاص، وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح 387 ألفا و149 شخصا، في حين استقر العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا جرعة تعزيز المناعة الثالثة في حدود 53 ألفا و865 شخصا فقط،حسب نفس المصدر.