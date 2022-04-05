نابل: رصد 117 مخالفة اقتصادية خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان من القيام بأكثر من 500 زيارة ميدانية أسفرت عن رصد 117 مخالفة اقتصادية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي في تصريح ل(وات)

وأضاف المصدر ذاته، صباح اليوم الثلاثاء، ان هذه المخالفات تتعلق بالخصوص بشفافية المعاملات التجارية منها عدم إشهار الأسعار وغياب فواتير شراء بالإضافة إلى مخالفات الترفيع في الأسعار خاصة بالنسبة للخضر والغلال

وأشار إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة انطلقت مع بداية شهر رمضان في القيام بحملة مراقبة شملت مختلف مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري والمنتوجات التي تشهد ارتفاعا في نسق الاستهلاك خلال شهر الصيام حيث تم تخصيص 11 فريق عمل من بينها 6 فرق مراقبة اقتصادية بالإضافة الى فرق مراقبة مشتركة مع المصالح الأمنية والصحية بالجهة

وبخصوص مادة الخبر، اوضح الخلفاوي إن الوضعية العامة في تحسن لاسيما وأنه تم خلال اليوم الأول من شهر رمضان تسجيل ضغط كبير على مستوى الطلب من مادة الخبز، مضيفا انه تم التنسيق مع المطاحن من أجل توفير مادة الفرينة المدعمة فضلا عن تواصل عمليات التنسيق اليومي مع السلط المحلية للتثبت من الوضع العام للتزويد