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باجة- كوفيد19: تسجيل اصابة واحدة من مجموع 17 عيّنة تحليل

2022/04/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية باجة، أمس الثلاثاء، إصابة واحدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة 17 عينة تحليل أي بنسبة حدوث بلغت 5,88 بالمائة، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 25 ألفا و938 إصابة من جملة 68 ألفا و535 عيّنة تحليل.

هذا ويتواصل تصنيف معتمديتي تيبار وعمدون ضمن المعتمديات ذات الانذار المرتفع للاصابة بفيروس “كورونا”، فى حين انخفض تصنيف معتمديات باجة ونفزة وتبرسق ومجاز الباب الى مستوى الانذار المتوسط، ومعتمديتا تستور وقبلاط إلى مستوى الإنذار المنخفض حيث تعدّ معتمدية تستور اصابتين فقط في حين تشهد معتمدية قبلاط خلوا تامّا من الإصابات.

ويتواصل عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن في الانخفاض بولاية باجة، حيث بلغ امس 21,46 بالمائة لكل 100 الف ساكن بكامل الجهة مقارنة بـ 1400 إصابة لكل 100 الف ساكن فى موفى جانفي المنقضي.

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