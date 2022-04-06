بن عروس : فتح 5 جوامع جديدة وبرمجة أنشطة دينية مختلفة على امتداد شهر رمضان الكريم

برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في بن عروس على امتداد شهر رمضان المعظم جملة من البرامج والأنشطة الدينية و التوعوية موزّعة على مختلف المساجد والجوامع في كل معتمدية.

ودخل حيز النشاط مع بداية هذا الشهر وذلك وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للشؤون الدينية عبد الجبار السلطاني وعلى كامل الولاية 5 جوامع تم ترسيمها كإحداثات جديدة من قبل الإدارة الجهوية من بين 103 بنايات جديدة في طور الإنشاء لم تنته أشغالها بعد .

وقد تم وفق نفس المصدر برمجة أنشطة مختلفة تجمع بين المسامرات والمحاضرات والاملاءات والأختام القرآنية والتفاسير وسرد الأحاديث ستؤثّثها مجموعة من الإطارات الدينية والمسجدية ممن تتوفر فيهم الكفاءة والمستوى المطلوب في فهم العلوم الشرعية واتقان علوم القرآن والفقه والأحاديث الى جانب استضافة اساتذة جامعيين ومختصّين .

وكانت الادارة الجهوية للشؤون الدينية شرعت منذ أكثر من شهر في الإعداد لهذه الأنشطة الموسمية التي تشهد تكثيفا من حيث تنوّع الدروس والمسابقات وتقديم المحاضرات والمسامرات وغيرها وذلك على مستويين يتعلق الأول بالجانب المادي من خلال إعداد بيوت الله من حيث تبييضها ودهنها وتنظيفها وتنويرها وفرشها بالتنسيق مع السلطات المحلية في كل منطقة.

ويشمل المستوى الثاني الجانب المضموني الذي يتعلّق بمحتويات الأنشطة المقدمة والتي ترتكز على تبصير الناس بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي وقيمه الخالدة المتمثلة في الدعوة الى المعاملة الحسنة ونشر روح المحبة والتسامح والإقبال على العمل والإخلاص فيه ونبذ السلوكيات الاحتكارية والتصدق وإعانة المحتاجين

وتتوزّع المنشآت الدينية المرسّمة في ولاية بن عروس على 130 جامعا و30 مسجدا و170 كتّابا الى جانب 9 زوايا.