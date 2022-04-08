قبلي: توجيه انذارات وتحرير محاضر للحجز خلال تنفيذ 1264 زيارة تفقد منذ بداية شهر رمضان

نفذت الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية والصحية خلال الستة ايام الاولى من شهر رمضان 1264 زيارة تفقد للمحلات والفضاءات التجارية والاسواق بمختلف معتمديات ولاية قبلي، مكنت من تحرير عدد من المحاضر وحجز واخضاع بعض المنتوجات للتحاليل

واوضح رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة عماد بن صالح ل”وات” ان هذه الزيارات مكنت من توجيه 3 انذارات كتابية وتحرير 7 محاضر حجز علاوة على اخضاع 56 عينة للتحاليل مع حجز كمية من المنتوجات والسلع منها 47 كلغ من الخضر و183 كلغ من الغلال اضافة الى 26 كلغ من الاسماك

واشار المصدر ذاته الى ان عمل الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية والصحية يتكثف خلال شهر رمضان من اجل التصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والنضاربة والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين