اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا تفكر في تخفيض عدد مراكز التلقيح بعد التراجع القياسي لعدد الملقحين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير، ان اللجنة تفكر في التقليل من عدد مراكز التلقيح بسبب تراجع المعدل لعدد اليومي للملقحين الى أدنى مستوى له منذ انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا .

وكشف الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الجمعة، ان مراكز التلقيح تستقبل معدل يترواح من مائة الى 200 شخص يوميا، مشيرا الى ان تراجع الاقبال قد تفاقم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وأوضح الوزير بالقول “ان هذا الانخفاض الكبير للوافدين على مراكز التلقيح دفع باللجنة الى التفكير في غلق عدد كبير من مراكز التلقيح مشيرا انه لا يمكن في ظل هذا الوضع مواصلة تخصيص العدد الكبير من الموارد البشرية والطواقم الصحية وكذلك من المعدات اللوجستية.

وأفاد احتمال ان يترافق تخفيض عدد مراكز التلقيح مع توفير كميات التلقيح بمراكز الصحة الأساسية والمستشفيات الجهوية، وفق ما بينه رئيس لجنة التلاقيح.

كما تدرس لجنة التلاقيح، حسب الوزير، برمجة حملات متنقلة للتلقيح خلال فترة الإفطار لتمكين المواطنين من اتمام التلقيح في الشوارع الكبرى وفي باحات المساجد تزامنا مع تجمع المصلين لاداء صلاة التراويح مشيرا الى ان الهدف يتمثل في تقريب التلقيح من المواطنين سيما وان الفترة الليلية بعد الإفطار تشهد خروج التونسيين الى المقاهي والأماكن العامة.

ولاحظ أن تونس تمكنت من بلوغ تغطية مطمئنة للجرعتين الأولى والثانية من التلقيح ضد كوفيد 19 مشددا على أهمية اتمام التلقيح بالجرعة الثالثة لتعزيز المناعة ضد كورونا.

وعبر عن ارتياحه ازاء استقرار الوضع الوبائي في تونس.