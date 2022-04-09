بطولة الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يوم الاحد انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر

المجموعة الاولى

في حمام سوسة

امل حمام سوسة – اتحاد بن قردان نعيم حسني

في 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي امير الوصيف

في حمام الانف

نادي حمام الانف – نجم المتلوي هيثم قيراط

في حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين اسامة رزق الله

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 21 12 6 3 3 15 6

2- اتحاد بن قردان 20 12 5 5 2 9 6

3- النادي الصفاقسي 18 12 5 3 4 10 8

— اتحاد تطاوين 18 12 5 3 4 11 11

5- نجم المتلوي 16 12 4 4 4 10 13

6- امل حمام سوسة 15 12 3 6 3 9 8

7-النادي البنزرتي 13 12 4 1 7 10 15

8- نادي حمام الانف 9 12 2 3 7 9 16

المجموعة الثانية

في جرجيس

ترجي جرجيس – النادي الافريقي الصادق السالمي

في الشابة

هلال الشابة – مستقبل سليمان ايمن النصري

في الرجيش

مستقبل الرجيش – النجم الساحلي محرز المالكي

في باجة

الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري يوسف السرايري

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الاتحاد المنستيري 22 12 6 4 2 8 4

2- مستقبل الرجيش 20 12 5 5 2 10 7

3- النادي الافريقي 19 12 5 4 3 9 6

4- النجم الساحلي 18 12 4 6 2 10 6

5- الاولمبي الباجي 14 12 4 2 6 7 8

6- مستقبل سليمان 13 12 3 4 5 6 9

7- هلال الشابة 12 12 3 3 6 6 9

8- ترجي جرجيس 10 12 2 4 6 5 12