باجة: عدم تسجيل اصابات جديدة بكورونا لاول مرة منذ عدة اسابيع

لم يتم أمس السبت في ولاية باجة، ومنذ عدة اسابيع، تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشفت التحاليل الفيروسية ل12 عينة وجود صفر إصابة بالفيروس ليستقر عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بالجهة فى حدود 25956 من جملة 68661 تحليلا تم اجراؤة، كما استقر عدد ضحايا الفيروس فى حدود 746 وفاة.

وتم، يوم أمس أيضا، تسجيل خروج معتمدية عمدون من تصنيف المعتمديات ذات الانذار المرتفع للاصابة بفيروس كورونا، وهي اخر معتمدية بالجهة كانت مدرجة فى هذا التصنيف لتصنف كل معتمديات ولاية باجة فى مستوى الانذار المتوسط والمنخفض.

وتواصل الانخفاض المستمر لعدد الاصابات بكورونا لكل مائة الف ساكن إذ وصل هذا العدد امس الى 46 اصابة (بنسة 14,96 بالمائة) لكل مائة الف ساكن بكامل الولاية مقارنة ب 1400 اصابة لكل مائة الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي.