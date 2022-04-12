الفيفا يدشن منصة رقمية عالمية لبث المباريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة رقمية عالمية مجانية (فيفا+) لربط مشجعي كرة القدم من كل مكان باللعبة التي يحبونها.

وذكر “فيفا” عبر موقعه الرسمي اليوم أن المنصة التي تم إطلاقها ستوفر فرصة مشاهدة مباريات مباشرة من كل جزء من أرجاء العالم، إضافة لألعاب تفاعلية وآخر الأخبار ومعلومات البطولات ومحتوى فيديو منقطع النظير.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: “تمثل (فيفا+) الخطوة التالية لرؤيتنا من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية، إذ تدعم هذه المنصة مهمة فيفا الرئيسية والمتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالميًا”.

وأوضح “يمثل هذا المشروع تحولًا ثقافيًا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها، وقد كان هذا الأمر جزءًا أساسيًا من رؤيتي 2020-2023، وبهذا نضفي طابعًا ديمقراطيًا على كرة القدم بمشاركتها مع الجماهير، ونحن سعيدون جدا بهذا”.

وسوف تبث منصة (فيفا+) مع نهاية العام الجاري ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنويا من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 110 آلاف مباراة من مباريات كرة القدم النسائية.

كما ستقدم (فيفا+) تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقا من أكبر البطولات الأوروبية ووصولا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل، وستجدون على منصتنا منذ اليوم الأول لإطلاقها 1400 مباراة مباشرة شهريا، وسيتضاعف هذا العدد بسرعة فائقة.

وستكون منصة (فيفا+) قبل نهائيات كأس العالم قطر 2022 موطنا لكل ما سجلته عدسات الكاميرات في مباريات بطولتي الرجال والسيدات بما يفوق 2000 ساعة من محتوى الأرشيف.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتاح فيها مثل هذا الأرشيف لكل عشاق الكرة بدون استثناء، وسيتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات معادة بالكامل، والتمتع بالملخصات والأهداف واللحظات السحرية في مكان واحد وهو منصتنا الجديدة هذه، وسنفتتح أرشيف (فيفا+) بأكثر من 2500 مقطع فيديو يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي، وسيتزايد هذا العدد مع مرور الأيام.