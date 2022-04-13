قبلي: إتمام 82 ألفا و310 أشخاص الجرعات المستوجبة من التلقيح ضدّ فيروس “كورونا”

بلغ العدد الجملي للملقحين ضد فيروس “كورونا” بولاية قبلي، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح الى حدود اليوم الأربعاء، قرابة 95 الف مواطن، من بينهم 82 ألفا و310 أشخاص أتمّوا الجرعات المستوجبة من التطعيم سواء من خلال تلقي جرعتين او جرعة واحدة لمن أصيب بالفيروس، وفق ما أفاد به المنسق الجهوي لحملة التلقيح علي الطبّال.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن المصالح الصحية بالجهة شرعت منذ يوم الثلاثاء 5 افريل الجاري في تنظيم حملات تلقيح ليلية لرواد المساجد على غرار الحملة التي تم تنظيمها بجامع قرية تلمين من معتمدية قبلي الشمالية.

وأشار إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد المقبلين على التلقيح ضد فيروس “كورونا” سواء على المستوى الوطني او الجهوي حيث استقبلت مختلف مراكز بقبلي خلال شهر مارس المنقضي 130 شخصا فقط لتلقي الجرعة الاولى من التطعيم.

وأكد على تواصل حملات التطعيم الليلية طيلة شهر رمضان والتي ستشمل خلال النصف الثاني من الشهر الكريم الفضاءات التجارية والاسواق.