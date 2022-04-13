كاس تونس للكرة الطائرة:نتائج مباريات الدور ثمن النهائي

في مايلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:

الترجي الرياضي – مولدية بوسالم 3-صفر

الزيتونة الرياضية – اتحاد قرطاج صفر-3

نجم حلق الوادي الكرم -نادي حمام الانف 1-3

مستقبل المرسى – الاولمبي القليبي 3-2

بومهل البساتين -النادي الصفاقسي 1-3

النجم الرادسي – سعيدية سيدي بوسعيد صفر-3

فوز فتح حمام الاغزازعلى نادي تونس الجوية بالغياب .

يذكر ان مباراة مباراة النجم الساحلي و جمعية اتصالات صفاقس قد تم الغاؤها بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس و بالتالي ترشح النجم الساحلي الى الدور القادم.