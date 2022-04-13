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كاس تونس للكرة الطائرة:نتائج مباريات الدور ثمن النهائي

2022/04/13 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في مايلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:

الترجي الرياضي – مولدية بوسالم 3-صفر
الزيتونة الرياضية – اتحاد قرطاج صفر-3
نجم حلق الوادي الكرم -نادي حمام الانف 1-3
مستقبل المرسى – الاولمبي القليبي 3-2
بومهل البساتين -النادي الصفاقسي 1-3
النجم الرادسي – سعيدية سيدي بوسعيد صفر-3
فوز فتح حمام الاغزازعلى نادي تونس الجوية بالغياب .

يذكر ان مباراة مباراة النجم الساحلي و جمعية اتصالات صفاقس قد تم الغاؤها بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس و بالتالي ترشح النجم الساحلي الى الدور القادم.

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