النهضة تدعم مبادرة نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة

ثمنت حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الخميس اثر اجتماع مكتبها التنفيذي ،مبادرة السياسي أحمد نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة.

وأكدت دعمها كل توجّه يوحّد جهود التصدي لما وصفته بالانقلاب ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة.

وكان الشابي قد دعا إلى مبادرة جديدة أطلق عليها اسم “جبهة الخلاص الوطني”، وقال انها تهدف إلى على إنقاذ تونس وإعادتها إلى سكة الديمقراطية”.

وأوضح خلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي الاحد بالعاصمة أنّ الجبهة “تهدف إلى بلورة برنامج للخروج من الأزمة ووضع الإصلاحات السياسية الضرورية”

كما دعت في بيانها إلى الكف عما وصفته بتوظيف وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين للسلطة القائمة.

وحملت رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحكومته مسؤولية الفشل والعجز في إدارة البلاد وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب وعدم القدرة على التحكم في الزيادات المشطة للأسعار والنقص الكبير في عدة مواد غذائية أساسية.

واعربت عن تمسّكها بسيادة البلاد واحترامها الكامل لها في كل سياساتها وترفض المزايدة الشعبوية التي دأب عليها البعض بإسناد وسام “الوطنية” للبعض واتهام المعارضين بالخيانة والعمالة زورا وبهتانا.

وأكدت على أهمية سياسة الانفتاح والشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة التي ما انفكت تقدم يد العون والنصيحة لدعم الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي ،وفق نص البيان.