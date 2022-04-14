زغوان: رفع 155 مخالفة اقتصادية وتنفيذ 5 عمليات حجز لدى القيام بـ762 زيارة تفقد خلال أسبوعين

ذكر سفيان زيد، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية زغوان، في عرض قدمه خلال الاجتماع الدوري لأشغال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد، الذي انعقد اليوم الخميس بمقر الولاية، أن فرق المراقبة الاقتصادية قامت في الفترة الممتدة بين 30 مارس المنقضي و13 أفريل الجاري، بـ762 زيارة تفقد شملت مختلف مناطق الجهة، وأسفرت عن رفع 155 مخالفة اقتصادية.

وتتوزع هذا المخالفات إلى 66 مخالفة في المواد الغذائية و47 في الخضر والغلال و27 في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء. كما تم حجز 120 طنا من مادة الأمونيتر و40 لترا من مواد التنظيف منتهية الصلوحية و14000 علبة سجائر مجهولة المصدر، إلى جانب حجز بعض المواد المختلفة أثناء زيارتي تفقد.

وأفاد سفيان زيد بأن مصالح التجارة قامت في نفس الفترة بتوزيع 195 ألف لتر من الزيت النباتي و385 طنا من السميد و232 طنا من مادة الفرينة الرفيعة و210 آلاف بيضة بالإضافة إلى ضخ 30 طنا من البطاطا أسبوعيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تراجع حدة الانتقادات وامتصاص غضب المواطنين نتيجة فقدان هذه المواد، وفق تقديره