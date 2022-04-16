2022 بورصة تونس: “توننداكس” يسجل ارتفاعا بنسبة 40ر0 بالمائة خلال شهر مارس

سجل مؤشر “توننداكس” ارتفاعا بنسبة 40ر0 بالمائة خلال شهر مارس 2022، بعد ان سجل تراجعا بنسبة 18ر0 بالمائة خلال شهر فيفري 2022، ليدرك النقطة 89ر7107، وفق التقرير الشهري لنشاط التداول الصادر، عن بورصة الأوراق المالية بتونس.

وبلغت أرباح مؤشر “توننداكس”، منذ بداية السنة، 88ر0 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 97ر2 بالمائة خلال سنة 2021.

وابرز المعطيات ذاتها ان حجم التداول بتسعيرة البورصة وصل الى 6ر124 مليون دينار، في مارس 2022، مسجلا زيادة طفيفة بنسبة 5ر0 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر فيفري 2022، وليصبح المعدل اليومي لحجم التداول في مستوى 4ر5 مليون دينار، مقابل 2ر6 مليون دينار خلال شهر فيفري، و 9ر4 مليون دينار خلال سنة 2022.

وفيما يتعلق بمستوى الاداء الشهري لاسهم الشركات المدرجة، فقد ارتفعت اسهم 33 شركة، مقابل تراجع اسهم 38 شركة

مؤشر “توننداكس 20 يرتفع بنسبة 69ر0 بالمائة في مارس 2022

وشهد مؤشر “توننداكس 20″، بدوره نفس المنحى حيث ارتفع خلال شهر مارس 2022، بنسبة 69ر0 بالمائة، بعد ان عرف تراجعا بنسبة 06ر0 بالمائة خلال شهر فيفري 2022، ليقفل عند النقطة 16ر3082، ولتستقر بذلك ارباحه منذ بداية السنة في مستوى 32ر1 بالمائة، مقابل ارتفاعه بنسبة 27ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.