توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ومنظّمة “الألكسو” لتطوير أنشطة التعاون بين الطرفين

تم أمس الاثنين بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع مذكّرة تفاهم بين الوزارة والمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” تهدف إلى تطوير وتيسير أنشطة التعاون بين الطرفين في ميادين ذات الاهتمام المشترك

وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقّعها كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير والمدير العام لمنظمة “الألكسو” محمد ولد أعمرعلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات على غرار دعم الحوكمة والجودة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وانفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الخارجي وتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمساهمة في تطوير البحث العلمي في مختلف مجالات المعرفة

وشدد وزير التعليم العالي بالمناسبة على مدى أهمية هذه المذكّرة لما تضمّنته من محاور وأهداف من شأنها أن تعزز التعاون والشراكة في مجالات التعليم العالي والتقييم والحوكمة داعيا إلى العمل على تطبيقها

من جهته نوّه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهذه المذكّرة التي تعتبر خطوة كبيرة على مستوى العلاقات بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي