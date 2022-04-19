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بعد استقبال سعيد لفاروق بوعسكر-نبيل بفون: “أنا الرئيس الشرعي لهيئة الانتخابات”..

2022/04/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه هو الرئيس الشرعي للهيئة، معبرا عن استغرابه من اقتصار رئيس الجمهورية قيس سعيد على استقبال نائبه فقط فاروق بوعسكر.

وقال بفون اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022، أنه كان من المفروض استقبال مجلس الهيئة، مبينا أن اللقاء بين قيس سعيد وفاروق بوعسكر كان بطلب من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن بوعسكر أبلغه باللقاء.

واعتبر أن اللقاء بين سعيد وبوعسكر هو أمر عادي وبروتوكولي.

واشار بفون في تصريح لاذاعة شمس اف ام الى وجود مسائل عالقة اليوم ويجب طرحها مع رئاسة الجمهورية، مبينا أنه وإلى اليوم لم يصدر أي نص رسمي في الرائد الرسمي يوثق تواريخ الإستحقاقات الإنتخابية.

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