فولهام يعود سريعا إلى البريميرليغ

عاد فولهام سريعا إلى بطولة الدرجة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ضيفه بريستون نورث إند يوم الثلاثاء.

ويتصدر فولهام، الذي نزل من البريميرليغ العام الماضي، بطولة الدرجة الثانية برصيد 86 نقطة من 42 مباراة. وضمن إنهاء المسابقة ضمن أول مركزين مؤهلين للدرجة الممتازة.

ووفقا لتقرير مؤسسة ديلويت السنوية المتعلق باقتصاديات كرة القدم، فإن الصعود يضمن الحصول على مبلغ يصل إلى 240 مليون دولار.

ويتأهل أول فريقين من الدرجة الثانية مباشرة إلى البريميرليغ، بينما تلعب الفرق من المركز الثالث إلى المركز السادس في دورة ملحق لتحديد صاحب آخر بطاقات الترقي.

وكان نوتنغهام فورست الوحيد القادر على حرمان فولهام من الصعود المباشر، لكنه الآن يتأخر بفارق 16 نقطة عن النادي اللندني، بينما يتبقى له خمس مباريات ولا يستطيع حصد سوى 15 نقطة.

وتقدم فولهام بهدف بواسطة المتألق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف فابيو كارفاليو الهدف الثاني، ثم أكمل ميتروفيتش الأهداف في الدقيقة 41.

ووصل الهداف الصربي إلى 40 هدفا في البطولة هذا الموسم، وبمتوسط هدف واحد في كل مباراة.

وأحرز فولهام 98 هدفا في 42 مباراة واستقبل 37 هدفا فقط.

وسيكون الهدف المقبل لفولهام هو إحراز لقب بطولة الدرجة الثانية، ويتقدم حاليا بتسع نقاط على بورنموث صاحب المركز الثاني الذي يملك 77 نقطة ويتبقى له مباراة إضافية.

ويأتي هدرسفيلد تاون في المركز الثالث برصيد 73 نقطة ثم لوتون تاون وله 71 نقطة وفورست 70 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد في آخر المراكز المؤهلة لدورة الترقي وله 66 نقطة.