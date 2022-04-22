تفاصيل نشاط المراقبة الاقتصادية ومستوى التزويد والأسعار لليوم 20 من شهر رمضان..

على الرغم من التراجع المسجل مقارنة بالسنة الماضية، فقد عرفت مختلف المناطق وفرة في العرض بمختلف المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية وخاصة منها الربيعية باستثناء التذبذب الذي تم تسجيله خلال الأيام الأولى من الشهر المبارك في الفلفل وبدرجة أقل الطماطم والبطاطا وبعض الخضر البدرية.

وقد تراجعت أسعار أغلب أصناف الخضر وبعض الغلال شملت خاصة: البصل الربعي(-6%)، الجلبانة الخضراء(-30 و-34%)، الفلفل الحار (-20 و-30%)،الفلفل الحلو (-4 و-5%)،الفول الأخضر (-4 و-14%) الفراولو (-23 و-26%) والدقلة عروشات (-1 و-2%)، واستقرار أسعار الخضر الورقية والطماطم والبطاطا.

أما على مستوى المراقبة، فقد تم تسخير 3231 فريق مراقبة منها 1939 فريق مراقبة مشتركة أجرت 68814 زيارة تفقد أسفرت عن رفع 11774 مخالفة اقتصادية وحجز بصفة فعلية أو صورية المواد التالية:

– 1660 قنطار فرينة

– 60 قنطار سميد

– 6 طن سكر

– 8405 لتر زيت

– 3 طن عجين غذائي

– 56 طن خضر وغلال

– 10 طن و7067 قطعة مواد غذائية مختلفة

– 34 طن مواد علفية وأسمدة

– 12494 علبة تبغ

– 3.4 طن لحوم وأسماك

– 65 طن اسمنت و 15418 قطعة آجر

على صعيد آخر، بلغت التشكيات الواردة على الوزارة عبر الخط الأخضر 657 شكوى تعلقت بممارسات احتكارية: الامتناع عن البيع: 37% والبيع المشروط: 18% والترفيع في الأسعار: 36% وجودة المنتوجات والاخلال بتراتيب الدعم: 8% ، وتمت معالجة 303 شكاية منها أي بنسبة (46 %).