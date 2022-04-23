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كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية بصدد اعداد مهمّة اقتصادية إلى مالطا خلال شهر ماي 2022

2022/04/23 أخبار, المصدر, مجتمع

يشارك وفد تونسي يمثل حوالي 30 مؤسسة في مهمة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مدينة فالات بمالطا خلال الفترة من 22 الى 25 ماي 2022، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية -كوناكت-.

وتنشط هذه المؤسسات، وفق بلاغ صادر عن كوناكنت، السبت، في العديد من القطاعات على غرار التجارة الدولية والبناء والأشغال العامّة ومواد البناء والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحّة إضافة الى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والطّاقات المتجددة والاستشارات التجاريّة والنقل الدولي واللوجستيك.

وتستهدف المهمّة الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تبحث عن تطوير نشاطها على المستوى الدولي، عبر منحهم فرصة اللقاء باصحاب الأعمال والقائمين على المؤسسات ومسؤولي الادارة المالطية لبضعة ايام، بغاية تشبيك العلاقات والقيام بشراكات، بحسب ما تقدمت به منظمة الأعراف

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