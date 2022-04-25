أريانة: بعث نادي التكنولوحيات الذكية لفائدة مكفولي جمعية “كافل اليتيم”

بادرت “جمعية كافل اليتيم” بأريانة، بالتعاون مع طلبة المعهد العالي للمواصلات بالقطب التكنولوجي بالغزالة، في إطار برامجها الهادفة إلى الإحاطة بمنظوريها من الأطفال اليتامي، ببعث نادي التكنولوجيات الذكية

وخصصت أولى حصص أنشطة النادي، ، الذي انطلق نشاطه بمقر الجمعية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي لليتيم (اول يوم جمعة من شهر افريل)، لمحور “الروبوتية”، والتعريف بالبرمجية والخطوات الأولى للتعرف على نظام “بايتن” ((paython وكيفية التعامل مع الألعاب الالكترونية.

وأفاد المدير الميداني للجمعية محمد أيمن التوكابري في تصريح ل”وات” بأن الحواسيب والتجهيزات التي تم استعمالها في الحصص الأولى من انشطة النادى، وفرها الطلبة بصفة وقتية، ووجه في هذا الصدد نداء للمساعدة على اقتناء حواسيب، مشيرا إلى أن النادي شهد إقبالا كبيرا من الأطفال الذين أبدوا شغفا كبيرا بهذا النشاط خاصة وأن أغلبهم ينتمون إلى أسر محدودة الدخل لا تتوفر لديها تجهيزات إعلامية.

وعبر عن أمله في أن يتطور نشاط النادي بشكل يمكن الأطفال اليتامى من المشاركة في مختلف المسابقات التي يتم تنظيمها في المجال، وأشار إلى أن الجمعية منفتحة على التعامل مع كل من يمكنه المساعدة والإفادة من المختصين في هذا الميدان من جمعيات ومنظمات وأفراد.

وأوضح طلبة المدرسة العليا للمواصلات أنهم يعملون على الترفيه عن الأطفال وتعريفهم بالتقنيات الجديدة في مجالات البرمجة والتدريب على نظم التحكم الآلية والرياضات الالكترونية، بما يمكنهم من مواكبة التكنولوجيات الحديثة وفتح آفاق جديدة لتنمية مهاراتهم وإظهار مواهبهم.

جدير بالذكر أن جمعية “كافل اليتيم” نظمت أول أمس السبت بمبادرة من احد المتطوعين الداعمين للمشروع، إفطارا جماعيا لأطفال نادي التكنولوجيا الذكية مع مؤطري النادي من طلبة المدرسة العليا للمواصلات .