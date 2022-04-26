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النادي الصفاقسي : الكوكي يوجه الدعوة ل25 لاعبا استعدادا لملاقاة الترجي الرياضي

2022/04/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

وجه نبيل الكوكي مدرب النادي الصفاقسي الدعوة ل25 لاعبا استعدادا لمباراة الجولة الاولى من مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمعه بالترجي الرياضي يوم الجمعة القادم بملعب رادس.

وسيواصل نادي عاصمة الجنوب تحضيراته لهذه الجولة الافتتاحية بتونس العاصمة بمعدل حصة تدريبية واحدة في اليوم.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
في حراسة المرمى:
أيمن دحمان – محمد الهادي قعلول – صبري بن حسن.
في الدفاع:
محمد بن علي – محمود غربال – محمد النصراوي – نور الزمان الزموري – علاء غرام – حسام دقدوق – محمد أمين الحمروني – غيث المعروفي.
في وسط الميدان:
شادي الهمامي – فارس ناجي – نابي كامارا – وليد القروي – أنس الشبلي – عبد الله العامري – مليك رايح – حسين علي.
في الهجوم:
أشرف الحباسي – اسماعيل دياكيتي – أيمن الحرزي – محمد هشام النقاش – فراس شواط – حازم الحاج حسن.

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