قابس: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل اصابتين جديدتين (02) بفيروس “كورونا” بقابس الجنوبية بعد ان تلقت نتيجة 47 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بعدوى الفيروس.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” 29165 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29122 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 43 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 12 حالة بمارث و10 حالات بالمطوية و09 حالات بقابس الجنوبية و06 حالات بوذرف و04 حالات بالحامة وحالتين (02) بمطماطة الجديدة.

ويوجد في ولاية قابس مريض واحد (01) بفيروس “كورونا” يقيم بقسم “كوفيد 19” فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي للفيروس 10 اصابات لكل 100 الف ساكن.