استولت على أكثر من مليون دينار: تفاصيل الإطاحة بعصابة اخترقت منظومة شركة اتصالات..

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2022/04/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الفرقة المركزيّة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتّصال للحرس الوطني بالعوينة من الكشف عن مجموعة إجرامية مختصّة في عمليات اختراق لمنظومات معلوماتية وذلك على إثر مباشرة البحث في قضية عدلية، تضرّرت فيها إحدى شركات الاتصالات بالجمهورية التونسية بعد أن تم الإستيلاء على مبلغ مالى يقدر بحوالى مليون و200 ألف دينار من العملة تونسيّة، مستغلين في ذلك ثغرة بنظامها المعلوماتي، وبعد القيام بالأعمال الفنية والتقنية تم التعرف على الجناة والقاء القبض على 3 أشخاص.

وتم الاحتفاظ بهم وإحالتهم على أنظار النيابة العمُوميّة بالقطب القضائي الاقتصادي يوم 25 أفريل 2022 .

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