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عبد المجيد الزار: ”تم إبعادي من لقاء سعيّد بوفد عن اتحاد عن الفلاحة”..

2022/04/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انتقد اليوم الاربعاء 27 أفريل 2022 رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار عدم دعوته من طرف رئاسة الجمهورية للقاء قيس سعيد رغم دعوة وفد من قيادات المنظمة.

وفي حوار على امواج اذاعة شمس أف ام، عبر الزار عن استغرابه من تصرف رئاسة الجمهورية، معتبرا عدم دعوته إبعادا له.

وأشار إلى أن حضور وفد من قيادات اتحاد الفلاحة في قصر قرطاج كان بموافقته، مبينا أن إبعاده من اللقاء يدل على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض الجلوس مع رئيس المنظمة.

وقال عبد المجيد الزار إنه منتخب من الفلاحين وأن المنظمة الفلاحية هي منظمة مستقلة وكان يجب احترامها واحترام الفلاحين والبحارة الذين يمثلون ربع سكان البلاد.

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