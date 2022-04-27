الكاف: انطلاق موسم حصاد الاعلاف واستعدادات لانجاح موسم حصاد الحبوب

انطلق بولاية الكاف خلال الأسبوع الجاري موسم حصاد الاعلاف، وسط توقعات بإنتاج “متوسط الحجم” نظرا لمحدودية المساحات المخصصة للغرض بالجهة وفق رئيس مصلحة الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حسن النحايلي

وبين النحايلي في تصريح ل(وات) أن عملية حش الاعلاف شملت بالخصوص الاعلاف الخضراء أو بما يعرف ب”السيلاج” والذي أعطى نتائج مشجعة قدرت بحوالي 25 طنا في الهكتار الواحد، واشار الى أن عمليات الحش ستتواصل خلال الأيام القادمة بالنسبة للاعلاف اليابسة والتي ينتظر أن تكون نتائجها “متوسطة” في ظل انحباس الأمطار في جنوب الولاية خلال شهري جانفي وفيفري وكذلك محدودية المساحات المتواجدة شمال الولاية

كما شرعت المندوبية، وفق نفس المصدر، في الاستعداد لانجاح موسم حصاد الحبوب الذي خصصت له 22 مركزا لتجميع الصابة التي ينتظر أن تكون هذه السنة “أحسن بكثير” من صابة الموسم الماضي، وفق التوقعات الأولية في انتظار التقييم النهائي المقرر في شهر ماي القادم في الغرض