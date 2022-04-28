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باجة : رفع 613 مخالفة اقتصادية إلى غاية يوم 26 رمضان

2022/04/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية في باجة إلى غاية يوم 26 من شهر رمضان المعظم 613 مخالفة اقتضادية وذلك بعد قيام 168 فريقا للمراقبة ب3706 زيارات لمسالك التوزيع بالتفصيل والجملة وبالطرقات ومحلاّت الخزن .

وذكرت مصالح الادارة الجهوية للتجارة لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المخالفات تتعلّق بعدم إشهار الأسعار (98) والترفيع فى الاسعار (38) وبعدم وسم آلات الوزن وعدم الاستظهار بفواتير الشراء والإشهار الكاذب والبيع المشروط والامتناع عن البيع .
وتهمّ المخالفات المسجلة خاصة مواد الخضر والغلال والمواد الغذائية والدواجن والببيض واللحوم الحمراء والحلويات التقليدية والمخابز والمرطبات والاسماك.
وقد اكد يسري الدمرجي المدير الجهوى للتجارة ل”وات” ان كل المواد الغذائية متوفرة غير انه يوجد ضغط على بعض المواد الأساسية المدعّمة وخاصة الزيت والفارينة

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