البنك المركزي التونسي يسجل أرباحا صافية بقيمة تتجاوز 450 مليون دينار في 2021

أظهرت القائمات المالية للبنك المركزي التونسي، لكامل سنة 2021 مجموعا صافيا للموازنة بقيمة 40017441 ألف دينار وأموالا ذاتية إيجابية بقيمة 1203171 ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية، التّي قدّرت قيمتها ب451224 ألف دينار، وفق ما ورد بوثيقة القائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021″.

وتتوزع النتائج الصافية للسنة المحاسبية كالتالي:

/القسط الراجع للدولة: 360723 ألف دينار

/احتياطي الصندوق الاجتماعي: 5000 ألف دينار

/الاحتياطي الخاص: 85500 ألف دينار

وأوضح البنك المركزي التونسي أن قيمة 85،5 مليون دينار، التّي تمّ رصدها إلى الاحتياطي الخاص تتوزع إلى 10،5 مليون دينار لتمويل ميزانية الاستثمار طبقا لما صادق عليها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه منذ 30 ديسمبر 2021.

كما يشمل المبلغ ذاته قيمة 75 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات تمكن من مواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال إلى معايير الإفصاح المالي الدولية.