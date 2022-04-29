عاجل: وفاة شابة بطلق ناري في المهدية واستنفار امني..،

أبلغ أحد متساكني منطقة سيدي علوان، الجمعة، الوحدات الأمنية عن انتحار شابة عشرينية بطلق ناري بعد أن وجد جثتها ملقاة بأحد الأماكن، وفق ما أكدة فريد بن جحا الناطق الرمسي باسم محاكم المنستير والمهدية.

وأوضح بن جحا أن الطبيب الشرعي، الذي تنقل إلى مكان الحادثة رفقة ممثل عن النيابة العمومية والمختصين بالمخابر الجنائية بالحرس الوطني، “قطع بأن الوفاة لم تكن انتحارا”.

ورجحت النيابة العومية، بعد معانينة الجثة والأخذ بعين الاعتبار رأي الطبيب الشرعي، وجود شبهة إجرامية جنائية في الحادثة تتمثل في القتل العمد بواسطة سلاح ناري.

وامرت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالشخص الوحيد الذي كان مع الهالكة عند وفاتها وفتح بحث تحقيقي من أجل “القتل العمد مع سابقية القصد مع حمل ومسك سلاح ناري دون رخصة”.