عمادة الأطباء تدعو إلى الإسراع بإصدار قانون يجرم الاعتداءات على العاملين في المؤسسات الصحية

دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى الإسراع بإصدار قانون يجرم الاعتداءات على العاملين في المؤسسات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص، مطالبا وزارة الصحة والأطراف المتدخلة بتأمين سلامة المنشآت الصحية وجميع المنتسبين للقطاع.

وأوضحت العمادة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذه المطالب تأتي عقب حادثة الاعتداء على أحد الأطباء وهو بصدد ممارسة عمله داخل المستشفى الجهوي بقصفة.

ونددت عمادة الأطباء بتكرر الاعتداءات بالعنف في حق العالمين بالمؤسسات الصحية رغم ظروف العمل المتردية، رافضة بأي شكل من الأشكال الاعتداء الجسدي والمعنوي على أي إطار طبي أو شبه طبي أثناء ممارسته لعمله.

واعتبرت أن تفاقم ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية كانت من الأسباب الجوهرية في هجرة الأطباء إلى الخارج والعزوف عن العودة للعمل في تونس، إضافة إلى التصحر الطبي في المناطق الداخلية.