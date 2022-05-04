Ooredoo تحتفل بعيد الفطر مع قرية الأطفال SOS سليانة

بمناسبة عيد الفطر وكجزء من برنامج “تونس تعيش”، نظمت شركة Ooredoo احتفال في قرية الأطفال SOS في سليانة لتشاركهم فرحة هذا اليوم.

كشركة مسؤولة اجتماعيا بامتياز، رافقت Ooredoo الشعب التونسي خلال شهر رمضان من خلال أنشطة تضامنية مثل “قفة المحبة” للعائلات في مختلف الجهات التونسية والقافلة الصحية وغيرها من الاعمال الاجتماعية والخيرية.

كان أطفال قرية الأطفال في سليانة على موعد مع حفل ترفيهي كبير تخلله العديد الأنشطة المخصصة للصغار ليعيشوا لحظات من الفرح والسعادة.



بالإضافة إلى ذلك، قام متطوعو Ooredoo بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي بتقديم الهدايا وملابس وألعاب العيد للأطفال. ويمثل هذا الاحتفال فرصة لرسم البسمة على وجوه الأطفال، خاصة أنه يرمز إلى اختتام شهر رمضان المبارك، شهر التسامح والمشاركة.

وبهذه المناسبة صرح السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس “مكافأتنا على كل ما نقوم به في Ooredoo هو رؤية الابتسامات على وجوه أطفالنا. نسعى دائما لنوفر لهم السعادة والرضا. من خلال هذا العمل، نجحنا في القيام بذلك. شعارنا هو الاستثمار في شبابنا لأننا نؤمن بقدرتهم على إحداث التغيير في المجتمع الذي نعيش فيه. هذه فرصة لنقدم أخلص وأحر تمنياتنا للشعب التونسي بالصحة والسلام والازدهار”.

كما عبر السيد سونيل ميشرا، مدير التسويق في Ooredoo تونس عن سعادته بهذه المبادرة وقال: “نحن فخورون جدا بدعم أطفال قرية SOS في سليانة لنشر روح العيد والفرح. وهذا أيضا جزء من التزامنا الأوسع للمبادرات التي تدعم المجتمعات في مواجهة الظروف الصعبة.” صرح

كان نجاح هذا العمل ممكنًا بفضل الالتزام الراسخ لموظفي Ooredoo الذين أظهروا تضامنًا كبيرًا بهدف وحيد وهو بعث الأمل والسعادة لقرية الأطفال SOS في سليانة.