بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج-الجولة 2-الدفعة 2): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولىة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاربعاء:

الاربعاء 4 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس

اتحاد بنقردان صفر

النادي الافريقي 1 نادر الغندري (15)

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي 1 ياسين العمري (63)

النادي الصفاقسي 1 وليد القروي (11)

الثلاثاء 3 ماي 2022

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (78) ض ج

الاتحاد المنستيري صفر

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1

2- النادي الافريقي 6 2 1 0 1 0 1

3- النجم الساحلي 5 2 1 1 0 6 2

— الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 1

5- النادي الصفاقسي 3 2 0 1 1 2 3

6- اتحاد بنقردان 1 2 0 0 2 1 6