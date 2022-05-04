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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج-الجولة 2-الدفعة 2): النتائج و الترتيب

2022/05/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولىة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاربعاء:

الاربعاء 4 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
اتحاد بنقردان صفر
النادي الافريقي 1 نادر الغندري (15)
الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي 1 ياسين العمري (63)
النادي الصفاقسي 1 وليد القروي (11)

الثلاثاء 3 ماي 2022
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (78) ض ج
الاتحاد المنستيري صفر

الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 9 2 2 0 0 3 1
2- النادي الافريقي 6 2 1 0 1 0 1
3- النجم الساحلي 5 2 1 1 0 6 2
— الاتحاد المنستيري 5 2 1 0 1 1 1
5- النادي الصفاقسي 3 2 0 1 1 2 3
6- اتحاد بنقردان 1 2 0 0 2 1 6

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