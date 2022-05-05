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نقيب الصحفيين: “الصحفيون التونسيون عند مسؤوليتهم وسيدافعون عن مهنتهم”فيديو

2022/05/05 الأولى, مجتمع, هاجر كريمي

أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أن الخطر الداهم الذي تواجهه حرية الصحافة اليوم يعود أساسا لكثرة الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات خاصة أثناء التغطيات الميدانية وضرب حق النفاذ إلى المعلومة.

وقال الجلاصي أن هذه الفترة هي الأسوأ في تاريخ تونس في مجال النفاذ إلى المعلومة بسبب سياسية التعتيم الممنهجة التي تمارسها السلطة بمباركة من رئيس الجمهورية، حسب تعبيره.

وقال الجلاصي “الصحفيات والصحفيين التوانسة عند مسؤوليتهم وسيدافعون عن مهنتهم مهما كانت الظروف هذه الحقوق تم افتكاكها بدماء الشهداء ولا يمكن التراجع عنها”.

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