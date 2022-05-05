الفرق الصحية تكفلت بحالات اختناق في صفوف المواطنين في حريق واحة الحامة

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن فرق النجدة والاسعاف الطبي تكفلت بعدد من حالات الاختناق على عين المكان جراء اندلاع حريق ضخم اليوم الخميس بواحة الحامة من ولاية قابس.

وأضافت، في بلاغ لها، أنه تم إشعار المؤسسات الصحية بالمنطقة والمناطق المجاورة وتفعيل خلية الاحاطة النفسية للتكفل بالحالات المتضررة في صوف المواطنين.

ولفتت الى أنه تم التنسيق بين مصالح الصحة العمومية ومصالح الحماية المدنية لتوفير فرق النجدة والاسعاف الطبي على مقربة من موقع الحريق وذلك للتدخل السريع عند حدوث إصابات أو حالات اختناق بالدخان.

وكان المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل البوعزيزي قد أكد لـ”وات” بانه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم الخميس بواحة الحامة واخماده، وان المساحات المتضررة قدرت بحوالي هكتارين مغروسة بقرابة 200 اصل نخيل وباشجار اخرى مختلفة.