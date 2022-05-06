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رئيس الجمهورية يبحث مع رئيسة الحكومة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد

2022/05/06 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.
وحسب بلاغ إعلامي مقتضب لرئاسة الجمهورية، “خصّص اللقاء لاستعراض جملة من النقاط المتصلة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، ومتابعة سير العمل الحكومي وتنسيقه تحت إشراف رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة”.
وكان رئيس الدولة قد التقى رئيسة الحكومة في مناسبتين اثنتين خلال الأسبوع الجاري خصّصتا لبحث الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وقضايا متعلقة بالمالية العمومية وضرورة إيجاد التوازنات اللازمة لها.

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