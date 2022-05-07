وزارة الداخلية تعلن عن اجراءات تنظيمية بمناسبة مباراة الناي الافريقي و الترجي التونسي غدا الاحد

دعت وزارة الداخلية بمناسبة مقابلة الجولة الثانية لمرحلة التتويج للبطولة الوطنيّة المحترفة لكرة القدم التي ستدور يوم غد الأحد على السّاعة 16.30 بالملعب الأولمبي حمّادي العقربي برداس بينالنادي الإفريقي والترجّي الرّياضي التونسي العمُوم للتقيد بالإجراءات التالية:

أولا:

يُحجّرُ وُقوف جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض “ب- س- ب” ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 20.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.

ثانيا:

يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 13.00 ويُستحسن القدوم في أوقات مبكّرة تجنبا للإكتظاظ.

ثالثا:

تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيّارات أحبّاء النادي الإفريقي ويُمكن الوصول إليه عبر:

– محول الملعب فمفترق المدخل الرئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

– الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق وادي مليان تحت الجسر ثم الطريق الوطنية رقم 1 فالإنعراج يمينا اتجاه مفترق المدخل الرئيسي ثم المأوى الشمالي.

– الطريق الوطنية رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق “ب -س- ب ” فالمدخل الرئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

رابعا:

التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وضمانا للسيولة المرورية أثناء خروج الجماهير.

خامسا:

يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (لوج) والصحفيين.

سادسا:

تُوكّد وزارة الدّاخليّة على إحترام قانون الطرقات بما في ذلك النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والإبتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.