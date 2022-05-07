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باجة: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال اسبوع

2022/05/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت المصالح الصحية بولاية باجة خلال الفترة من 01 الى 6 ماي الجاري، اصابة 10 اشخاص بفيروس “كورونا” المستجد من بينهم 3 حالات بمدينة باجة وحالتين (02) بعمدون و3 حالات بنفزة واصابة واحدة بتبرسق واصابة واحدة بمجاز الباب، ليصل مجموع الاصابات بالولاية منذ بداية الجائحة الى 25998 حالة من جملة 69085 تحليلا تم اجراؤها.

كما تم تسجيل شفاء 25987 شخصا من المرض منذ بداية الجائحة بنسبة قدرت ب99 فاصل 86 بالمائة، ولم تسجل الجهة خلال ذات الفترة (الاسبوع الاول من شهر ماي) اية حالة وفاة، ليستقر عدد ضحايا الفيروس فى حدود 784 شخصا منهم 78 شخصا توفوا خلال الموجة الرابعة.

وسجل تقرير من الادارة الجهوية للصحة بالجهة نزول كل معتمديات ولاية باجة الى مستوى الانذار المنخفض للاصابة بفيروس “كورونا” باستثناء معتمدية نفزة المصنفة حتى اليوم في مستوى انذار متوسط.

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