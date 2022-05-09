وزارة التجارة تقرّر ترفيع حصص الشعير العلفي المخصّصة لمربي المواشي



أعلنت وزارة التجارة أنّها ستُرفّع بشكل استعجالي حصص الشعير العلفي المخصّصة لمربي الماشية بداية من الأسبوع الحالي، في إطار متابعة المستجدات العالمية والمحلية المسجلة في التزويد والأسعار بالمواد العلفية.

وأكّدت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الإثنين، أنّها تعكف حاليا على دراسة المقترحات الواردة عليها من المهنة وأنّها شرعت في عقد جلسات تنسيقية مشتركة مكثفة ستشمل منظومات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان.

وتدعو كافة المتدخلين إلى المشاركة في هذه الجلسات وإثرائها بمقترحات عملية وموضوعية تراعي خصوصية الظرف بعيدا عن كل مظاهر المزايدة.

وبيّنت أنّ هذه الجلسات تهدف إلى دراسة تطوّر الكلفة في هذه القطاعات وانعكاساتها على الأسعار والمردودية على أن يقع على إثرها اتخاذ الإجراءات التعديلية الكفيلة بالحفاظ على ديمومة المنظومات وبمراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك.

وتتصّل هذه الإجراءات بمراجعة الأسعار والترفيع في حصص المواد العلفية المدعمة الموجهة للمربين وكلّ التدابير التي من شأنها التقليص من كلفة الإنتاج وضمان مردودية مجزية للمنتجين والموزعين.

وخصّصت تونس إلى موفى مارس 2022 مبلغ 162 مليون دينار، لتوريد الشعير الذي سجل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 50.2 بالمائة ومبلغ 171.8 مليون دينار لتوريد الذرة والتي زادت أسعارها بنسبة 50.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021.