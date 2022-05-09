وزارة الصناعة: إصابة ستة أشخاص بإصابات خفيفة نتيجة لانفجار بالشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ ببنزرت



اعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاثنين، عن إصابة ستة أشخاص بإصابات خفيفة نتيجة لانفجار بالفرن الكهربائي عدد 1 المخصص لإذابة الخردة بالشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ” بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت، في حدود الساعة الثالثة والنص صباحا.

وقد تسبب الانفجار بالفرن الكهربائي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في اضرار مادية لهيكلة الفرن.

وافاد الوزارة في السياق ذاته، بانه تم نقل المصابين الخمسة لتلقي الإسعافات اللازمة والسماح لهم بمغادرة المستشفى، في حين تم نقل المصاب السادس إلى مستشفى الحروق البليغة بولاية بن عروس بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية على مستوى أصابع إحدى اليدين والساقين.

واضافت ان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، تحولت إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس حيثت اطلعت على الوضع الصحي للمصاب الذي ينتظر ان يغادر المستشفى مساء اليوم.

واكدت الوزارة، ان مصالحها تتابع عن كثب هذه الحادثة وكلفت فريق عمل للتحول مباشرة على عين المكان لمزيد التحري عن ملابسات الحادثة وذلك بالتنسيق مع إدارة الشركة، وفق نص البلاغ.