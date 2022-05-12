سليانة: الإعلان عن انطلاق إنجاز مشروع المسلك الصحي متعدّد الإختصاصات بمدينة بوعرادة

أعلنت بلدية بوعرادة من ولاية سليانة، اليوم الخميس، عن إنطلاق إنجاز مشروع المسلك الصحي متعدّد الإختصاصات بمدينة بوعرادة بإعتمادات جملية تناهز 400 ألف دينار، وذلك خلال أشغال المنتدى المجتمعي الثالث لمناقشة المشاريع والمجالات ذات الأولوية المنعقد في إطار الشراكة بين بلدية بوعرادة وبرنامج التعاون السويسري في نطاق مشروع “مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين في تونس”، بحسب رئيس بلدية بوعرادة، منجي بن المتجول

وأضاف رئيس بلدية بوعرادة، في تصريح لـ(وات)، أنه وقع إختيار المشروع بصفة تشاركية من قبل مكوّنات المجتمع المدني وممثلي المنظمات وعدد من ممثلي الإدارات الجهوية ومتساكني معتمدية بوعرادة خلال المنتدى المجتمعي الأول والثاني في شهري ديسمبر وجانفي الفارطين.

وأشار إلى أنه تم القيام بزيارات ميدانية خلال شهر ديسمبر إلى أكثر من 52 تجمّعا سكنيا في الأرياف، و19 حيّا في الوسط الحضري، وتمحورت أبرز متطلبات المواطنين حول 5 مجالات وهي الشأن الإجتماعي، والإقتصادي، والبيئي، والبنية التحتية، والمؤسساتي.

وبيّن بن المتجول أن المشروع يشمل قاعة عرض مجهّزة، ودارا للجمعيات، وفضاء ألعاب للأطفال، وفضاء مخصّصا للشباب، على أن تنطلق الأشغال في شهر جوان القادم ليدخل حيز الإستغلال في شهر أكتوبر من السنة الجارية.

من جهته، قال مسيّر مشروع “مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين”، أمين بن صالح، لـ”وات”، إن المنتدى المجتمعي الثالث هو منتدى ختامي لعرض المشروع ومكوّناته وقد بادر بصياغته جلّ المواطنين، موضحا أن مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات يهدف أساسا إلى تشريك المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني في صياغة مشروع تابع للبلدية بصفة تشاركية ويتماشى مع متطلباتهم.

وأشار بن صالح إلى أن المنتدى المجتمعي الأول يشخّص إشكاليات وتطلّعات متساكني جلّ عمادات معتمدية بوعرادة، فضلا عن إقتراح جملة من الحلول للإشكاليات المذكورة ليتم تجمعيها في ما بعد في المنتدى المجتمعي الثاني وتكوين ملامح مشروع شامل.

من جانبه، أفاد كاتب عام جمعية “متطوّعون بوعرادة”، شريف بن حميدة، لـ”وات”، بأن المنتدى يعدّ إحدى آليات الديمقراطية التشاركية، خاصة وأنه يضمن مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات والتخطيط، ومتابعة تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أهمية مشروع المسلك الصحي في الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية في ظلّ غياب الفضاءات الترفيهية.