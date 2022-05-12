عاجل: إصابة أطفال في انفجار بمصب نفايات..وفتح تحقيق..

أكد وكيل جمهورية القصرين صلاح الدين الراشدي، اليوم الخميس 12 ماي 2022، إصابة ثلاثة أطفال في انفجار لجسم غريب في مصبّ عشوائي للنفايات بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين.

وأوضح وكيل الجمهورية في تصريح لموزاييك، أن الإنفجار أدّى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 17 سنة بجروح خطيرة على مستوى اليد، مما تطلب نقله للعلاج بالمستشفى الجهوي بالقصرين، فيما وصف إصابة الطفلين الآخرين بالطفيفة ولا تكتسي خطورة، وتلقيا العلاج اللاّزم.

وحسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، يشتبه في أن يكون الجسم الغريب الّذي أدّى إلى إصابة الأطفال الثلاثة قنبلة من مخلفات الحرب العالميّة.

وفسّر الرّاشدي في تصريحه لموزاييك تفاصيل الحادثة حيث عثر الأطفال على الجسم الغريب، الّذي يشبه في كونه قنبلة من مخلفات الحرب العالمية، وأضافوا إليه خيطاً، ممّا أدّى إلى انفجاره.

وقال وكيل الجمهورية أنّ محضراً في الغرض قد فُتح لدى الوحدات الأمنيّة.