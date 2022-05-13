الإحتفاظ بأستاذ بشبهة التحرش بتلاميذ..وهذه التفاصيل..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مساء أمس الخميس 12 ماي 2022 لأعوان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الحرس الوطني بحي التضامن بالاحتفاظ بأستاذ تعليم ثانوي من أجل التحرش بتلاميذ أثناء حصص دروس خصوصية.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فإنّ شكايات وردت على مندوبية الطفولة بأريانة وأعوان الحرس الوطني بحي التضامن من طرفا أولياء أتهموا أستاذا للتعليم الثانوي بالتحرش بأبنائهم أثناء تمكينهم من دروس خصوصية بمنزل تسوّغه حديثا.

وما تزال الأبحاث متواصلة مع الأستاذ في انتظار إحالته لاحقا على أنظار القضاء ليقرّر في شأنه ما يراه مناسبا