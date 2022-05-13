البورصة تسجل أداء إيجابيا للاسبوع الثالث على التوالي

أقفلت بورصة تونس الأسبوع الممتد من 9 ماي إلى 13 ماي 2022، بشكل إيجابي وللأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعا بالاداء الجيّد للقطاع البنكي. وسجل توننداكس ارتفاعا بنسبة 0،6 بالمائة وبلغ مستوى 7319،95 نقطة عند الإقفال ليحسن من ادائه السنوي إلى

3،9 بالمائة.

وتميّز الاسبوع بتبادل كتلة من أسهم الشبكة التونسية للسيّارات والخدمات، التّي تعد ثاني كتلة يتم تبادلها منذ بداية سنة 2022. وقدّرت قيمة تبادل كتلة الاسهم ب7،2 مليون دينار لتبلغ قيمة المبادلات الأسبوعية على السهم بقيمة 25،8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم المغاربية الدولية للإشهار، قائمة الارتفاعات ليتطور السهم خلال الأسبوع بنسبة 11،1 بالمائة (0،200 د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 4 آلاف دينار. وتمكن السهم، تبعا لذلك من تجاوز جميع خسائره منذ بداية سنة 2022.

كما ارتفع سهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 9،1 بالمائة (3،600د)، مسجلا حجم تداول خلال الأسبوع بقيمة 55 ألف دينار، كما شهد السهم تطورا الناتج الصافي منذ بداية سنة 2022، بنسبة 21،4 بالمائة، وسط حجم تداول بقيمة 7،3 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.

وفي المقابل، تقهقر سهم ” إلكترو ستار ” بنسبة 11 بالمائة (0،730د) متبوعا بسهم ” اسمنت بنزرت”، الذي تراجع بنسبة 8،7 بالمائة (1،570د)، مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 13 ألف دينار.

كما استأثر سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بأكبر حجم تداول بقيمة 7،3 مليون دينار.