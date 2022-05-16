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جدول أعمال مجلس الوزراء القادم والمسائل المتعلقة بوضع الفلاحين والأسعار محور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

2022/05/16 أخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 16 ماي 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة
وتناول اللقاء النشاط الحكومي والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
كما تم التطرق وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى جملة من المسائل المتعلقة بوضع الفلاحين وبالأسعار، فضلا عن متابعة تنفيذ مشاريع بصدد الإنجاز في مختلف أنحاء الجمهورية

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