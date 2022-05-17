سعر الحليب المقترح للبيع للعموم..!

قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري ناصر عمدوني ، اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مصنعي الحليب، انه بعد الزيادة التي أقرتها وزارة الفلاحة ب300 دينار في الطن في الأعلاف قرر المنتجون زيادة ب855 مليما في سعر الحليب عند البيع للعموم.

الا انه وبعد تراجع الوزارة عن الزيادة في العلف فإنه للمحافظة على منظومة الحليب يقترح مصنعو ومجمعو الحليب بيع لتر الحليب للعموم ب1460 مليم، معتبرا أن ستة دنانير في الشهر للمواطن لا تؤثر على جيبه ولها تأثير كبير على منظومة الإنتاج والمحافظة عليها .

وأكد العمدوني وفق ما نقلته جوهرة اف ام انه منذ أفريل 2021 شهدت أسعار المواد الاستهلاكية زيادات كبيرة منها زيادة بـ 16.8% بسعر المحروقات وزيادة في كلفة اليد العاملة ب11.3% مقابل تجميد سعر الحليب عند البيع.

وفي سياق متصل، نبه رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب بو بكر المهري الى تواصل عدم خلاص الدولة لمستحقات المصنعين والتي تقدر ب220 مليون دينار.