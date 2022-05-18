الكاف: تكثيف الإستعدادات لانجاح موسم الحصاد للزراعات الكبرى

كثفت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والصيد البحري بالكاف، الاستعدادات المتصلة بتأمين افضل الظروف لانجاح موسم الحصاد للحبوب وسط توقعات بتسجيل صابة “حسنة” هذه السنة مقارنة بالموسم الماضي

وأفاد رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية حسن النحايلي “وات” بان المندوبية برمجت ليوم الجمعة المقبل، آخر الزيارات لمراكز التجميع البالغ عددها 23 مركزا، لاحالتها في ما بعد على السلطات المركزية للتصديق عليها نهائيا.

وفي سياق متصل، قال عدد من الفلاحين في تصريح ل”وات” بأن موسم الحصاد للحبوب قد يسجل بعض التأخير هذا الموسم اعتبارا ل”تأخر عملية نضج السنابل في الحقول” فيما يتواصل حصاد الاعلاف بوتيرة حسنة، وسط تقديرات بإنتاج يقارب في بعض المناطق 200 حزمة (بالة) في الهكتار الواحد

ولم تحدد مصالح المندوبية بعد كمية الإنتاج للحبوب بالجهة لهذا الموسم، مع الاكتفاء بالتلميح إلى أن الصابة ستكون أحسن بكثير من صابة السنة الماضية رغم تضرر بعض المساحات المزروعة بجنوب الولاية،جراء الجفاف الذي عرفته الجهة في شهر فيفري المنقضي