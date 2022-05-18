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انهاء مهام العميد الياس الزلاق على رأس الهيئة العامة للسجون والاصلاح وتسمية العميد الشريف السنوسي خلفا له

2022/05/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، الأمر الرئاسي عدد 463 المؤرخ في 12 ماي الجاري، الذي تم بمقتضاه انهاء تكليف إلياس الزلاق العميد بالحرس الوطني، من مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ابتداء من 28 جوان 2021.
وتم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 464 المؤرخ في 12 ماي الجاري، تسمية الشريف السنوسي العميد بالحرس الوطني، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، ابتداء من 28 جوان 2021 .
وجاء في نص الأمر الرئاسي، أنه عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 26 فيفري 2020 ، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.

يذكر أن وزارة العدل، كانت أعلنت في بلاغ لها يوم 28 جوان 2021 ، أنه تقرر تعيين العميد بالحرس الوطني الشريف السنوسي رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح، خلفا للعميد إلياس الزلاّق الذي تواصل إشرافه على المؤسسة السجنية أكثر من أربع سنوات و7 أشهر وسيدعى الى مهام أخرى.

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