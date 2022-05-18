أكثر من 32 ألف مترشح لاختبارات ختم التعليم الأساسي وما يزيد عن 57 ألف مترشح لدخول المدارس الإعدادية النموذجية

يجتاز 32.782 مترشحا اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام، و167 مترشحا اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي التقني هذا العام، حسب تصريح مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة لـ(وات).

ويجري هؤلاء المترشحون الاختبارات الكتابية لشهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني أيام 20 و21 و22 جوان 2022، وذلك في 249 مركز اختبار على أن يقع إصلاح الاختبارات في 6 مراكز إصلاح. وسيقع الإعلان عن نتائج يوم 5 جويلية 2022.

أما بالنسبة إلى مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية فقد بلغ عدد المترشحين 57.340 مترشحا سيجرون الاختبارات الكتابية في 297 مركز اختبار كتابي فيما يجرى غصلاح الاختبارات في 7 مراكز إصلاح.

وتنتظم مناظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية أيام 23 و24 و25 جوان 2022، بحسب ما أفاد به مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة.