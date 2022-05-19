باجة: انخفاض نسبة اشغال الاسرة بمرضي “كوفيد 19” الى 5,12 بالمائة

انخفضت نسبة اشغال الاسرة بمرضي “كوفيد 19” بولاية باجة حتى امس الاربعاء الى 5,12 بالمائة، حيث يواصل الاقامة باقسام “الكوفيد” وبالمستشفي الميداني 6 اشخاص من ضمن 117 سريرا مخصصا لمرضي الفيروس بالجهة، ووصلت هذه النسبة الى صفر بالمائة بالمستشفيات المحلية وهي النسبة الاقل منذ شهر ديسمبر المنقضي .

واثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس الاربعاء عدم وجود اصابات جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 4 عينات تم تحليلها ليستقر عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة في حدود 26011 من جملة 69270 تحليلا تم اجراؤها .

ويتواصل تصنيف معتمدية نفزة في مستوى الانذار “المتوسط” للاصابة بفيروس “كورونا” في حين صنفت الادارة الجهوية للصحة كل معتمديات الجهة في مستوى الانذار “المنخفض” والجهة ككل في مستوى الانذار “المنخفض” بوجود 19 حالة مجمعة لكل 100 الف ساكن بنسبة 6,18 بالمائة لكل 100 الف ساكن.