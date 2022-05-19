بعد ما راج عن هروبه خارج تونس: عبد المجيد الزار يخرج عن صمته ويكشف..وهذه حقيقة علاقته بالنهضة..

القمودي يمثل غدا أمام القضاء وحركة الشعب تعتبر القضية سياسية بالدرجة الأولى

إنهاء مهام معتمدين..#خبر_عاجل

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

بطولة اسبانيا : بيكيه متمسك بالبقاء في صفوف برشلونة لموسم إضافي واحد

2022/05/19 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، متمسك بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني، لموسم إضافي واحد على الأقل. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيكيه أبلغ إدارة النادي بأنه يعتزم الوفاء بعقده، ومقتنع بنجاحه في هذه المرحلة الجديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وأضافت الصحيفة “الهدف الأول لبيكيه هو التعافي من الإصابة التي تعرض لها في بداية شهر ماي الجاري، واتخذ بالاتفاق مع الطاقم الطبي قرارا بالتوقف عن اللعب حتى تختفي الالام تماما، ومنذ ذلك الحين لم يشارك مع الفريق”.

وأشار التقرير، إلى أن بيكيه مقتنع بقدرته على التغلب على مشاكله البدنية، والاستعداد في فترة التحضير قبل الموسم بكامل طاقته، ليكون جزءا من الفريق في الموسم المقبل.
ويرتبط بيكيه بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn