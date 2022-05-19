بطولة اسبانيا : بيكيه متمسك بالبقاء في صفوف برشلونة لموسم إضافي واحد

كشف تقرير صحفي إسباني، أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، متمسك بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني، لموسم إضافي واحد على الأقل. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن بيكيه أبلغ إدارة النادي بأنه يعتزم الوفاء بعقده، ومقتنع بنجاحه في هذه المرحلة الجديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وأضافت الصحيفة “الهدف الأول لبيكيه هو التعافي من الإصابة التي تعرض لها في بداية شهر ماي الجاري، واتخذ بالاتفاق مع الطاقم الطبي قرارا بالتوقف عن اللعب حتى تختفي الالام تماما، ومنذ ذلك الحين لم يشارك مع الفريق”.

وأشار التقرير، إلى أن بيكيه مقتنع بقدرته على التغلب على مشاكله البدنية، والاستعداد في فترة التحضير قبل الموسم بكامل طاقته، ليكون جزءا من الفريق في الموسم المقبل.

ويرتبط بيكيه بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024.