بورصة تونس تنهي حصة الجمعة على تراجع بنسبة 0،5 بالمائة

أقفلت بورصة تونس، معاملات الجمعة، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،5 بالمائة وبلغ مستوى 7316،41 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته، 2،1 مليون دينار.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم السكنى قائمة الارتفاعات ليسجل تطورا بنسبة 4،4 بالمائة (2،350 دينار)، متبوعا بسهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، الذي ارتفع بنسبة 3،7 بالمائة (3،600د).

في المقابل، تراجع سهم شركة ” سانيماد” بنسبة 4،3 بالمائة (2،21 دينار)، علما وان السهم سجل حجم تداول في حدود 9 آلاف دينار، متبوعا بسهم سرفكوم، الذّي انخفض بنسبة 4،2 بالمائة (0،920 د) وسط حجم تداول ضعيف لا تتجاوز قيمته 3 آلاف دينار.

واستأثر سهم البنك الوطني الفلاحي بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 471 ألف دينار، علما وأن السهم تراجع بنسبة 0،3 بالمائة (9،170د).